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Informații de legalitate
Avance Collection Fierbător
Producție oprită
Asistență
HD9342/01
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User Manual Philips Avance Collection Kettle
Fierbătorul Philips nu porneşte
Fierbătorul meu Philips este murdar, cu mici pete în interior