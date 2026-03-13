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Informații de legalitate
Fierbător
Producție oprită
Asistență
HD9322/81
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Eco passport Philips Kettle - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Kettle HD9322/81 - English (US)
Toate (2)
Pot utiliza fierbătorul Philips fără filtrul anticalcar?
Cum se curăţă filtrul anticalcar al fierbătorului meu Philips
Fierbătorul Philips nu porneşte
Fierbătorul meu Philips este murdar, cu mici pete în interior