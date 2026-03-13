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Fierbător

Producție oprită

Asistență

Fierbător

HD9322/81

Fierbător

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Eco passport Philips Kettle - English (US)

  • PDF fişier, 216.5 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Kettle HD9322/81 - English (US)

  • ZIP fişier, 2.3 MB
  • 13 March 2026

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