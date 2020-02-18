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Producție oprită
1,7 litri
2200 W
Roşu
Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare.
Capac cu resort şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare, evitând de asemenea contactul cu aburul.
Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Красо
18/02/2020
България
Cumpărător verificat
Спестяваща време кана
Каната е чудесен помощник в кухнята. За минута се затопля вода, необходима за чай или за варене на различни продукти. Препоръчвам!
Avantaje
Ергономичен дизайн, бързо действие.
Dezavantaje
Не съм забелязал.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9322/30 Електрическа кана
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9322/30 Електрическа кана
Oleh61
12/04/2019
Україна
Якісний чайник за середньою ціною.
Користуюсь вже півтора року. Зауважень немає. Можливо найкраща модель за співвідношення ціна/якість.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9322/31 Kettle
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9322/31 Kettle