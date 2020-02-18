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Producție oprită

Fierbător

HD9322/60

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Proiectat să dureze
Fierbătorul electric, metalic şi elegant, de culoare roşie, fabricat din oţel inoxidabil şi cu tehnologie de comandă a temperaturii concepută în Marea Britanie, este sigur şi durabil
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Conceput pentru o durată lungă de viaţă

Proiectat să dureze

  • 1,7 litri

  • 2200 W

  • Roşu

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare

Bază Pirouette 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare.

Capac cu resort şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare

Capac cu resort şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare

Capac cu resort şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare, evitând de asemenea contactul cu aburul.

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

18/02/2020

България

България

Cumpărător verificat

Спестяваща време кана

Каната е чудесен помощник в кухнята. За минута се затопля вода, необходима за чай или за варене на различни продукти. Препоръчвам!

Avantaje

Ергономичен дизайн, бързо действие.

Dezavantaje

Не съм забелязал.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9322/30 Електрическа кана

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9322/30 Електрическа кана

12/04/2019

Україна

Україна

Якісний чайник за середньою ціною.

Користуюсь вже півтора року. Зауважень немає. Можливо найкраща модель за співвідношення ціна/якість.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9322/31 Kettle

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9322/31 Kettle

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