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Fierbător

Producție oprită

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Fierbător

HD9322/60

Fierbător

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips Kettle HD9322/60 - English (US)

  • PDF fişier, 285.7 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Kettle

  • PDF fişier, 1.4 MB
  • 10 March 2024

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