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HD9322/60
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EU Declaration of conformity Philips Kettle HD9322/60 - English (US)
User Manual Philips Kettle
Toate (2)
Pot utiliza fierbătorul Philips fără filtrul anticalcar?
Cum se curăţă filtrul anticalcar al fierbătorului meu Philips
Fierbătorul Philips nu porneşte
Fierbătorul meu Philips este murdar, cu mici pete în interior
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