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Informații de legalitate

Daily Collection Fierbător

Producție oprită

Asistență

Daily CollectionFierbător

HD9300/02

Daily Collection Fierbător

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Kettle HD9300/02 - English (US)

  • PDF fişier, 25.9 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Kettle

  • PDF fişier, 1.4 MB
  • 10 March 2024

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