-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Daily Collection Fierbător
Producție oprită
Asistență
HD9300/00
Accesează magazinul
Înregistrează-ți produsul
Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Kettle HD9300/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Kettle
Toate (2)
Pot utiliza fierbătorul Philips fără filtrul anticalcar?
Cum se curăţă filtrul anticalcar al fierbătorului meu Philips
Fierbătorul Philips nu porneşte
Fierbătorul meu Philips este murdar, cu mici pete în interior