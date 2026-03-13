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DailyTouch Aparat de călcat vertical cu abur pentru haine
Producție oprită
Asistență
GC504/39
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Consumer Care Book Philips DailyTouch Garment Steamer - English (US)
Important Information Manual Philips DailyTouch Garment Steamer - English (US)
Toate (3)
Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Cum detartrez aparatul de călcat vertical cu abur/soluţia multifuncţională Philips?
Aparatul de călcat vertical cu abur Philips poate fi utilizat în siguranţă pe toate articolele vestimentare?
Aparatul de călcat vertical cu abur Philips lasă pete pe articolul vestimentar
Aparatul meu de călcat vertical cu abur Philips nu produce aburi