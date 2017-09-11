Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Bluetooth®
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau la alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel, cu această boxă poţi asculta cu uşurinţă muzica şi sunetele preferate din videoclipuri sau jocuri, wireless.
Amplificatorul dublu asigură performanţă îmbunătăţită a sunetului prin reducerea modulării intercalate între woofer şi tweeter, deoarece fiecare transductor este alimentat de propriul amplificator dedicat. Rezultă sunete joase profunde şi puternice care au impact puternic fără să interfereze prea mult cu frecvenţele superioare, astfel încât rămân pure şi detaliate. Utilizate în combinaţie cu design crossover activ, se obţine control îmbunătăţit asupra fazei şi a răspunsului în frecvenţă al fiecărui transductor, rezultând un sunet mai echilibrat şi mai natural.
Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvenţele joase, mărind la maxim performanţa volumului şi creând o experienţă audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent şi setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul şi volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât şi a volumului, adăugând forţă piesei ascultate.
4.4
din 5
7
Recenzii
86%
recomandă acest produs
dosaz74
11/09/2017
Magyarország
Tökéletes
Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX10 Mini Hi-Fi rendszer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX10 Mini Hi-Fi rendszer
adaśko123
29/12/2016
Polska
tania głośna ładna
bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX10 Miniwieża Hi-Fi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX10 Miniwieża Hi-Fi
Hovy
28/08/2017
Česká republika
Super
Super zvuk, jsem spokojen. Akorát se BT nechce spárovat se Sony Xperia A, takže přes BT si z mobilu muziku nepustím.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX10 Hi-Fi minisystém
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FX10 Hi-Fi minisystém