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  • Muzică la volum maxim wireless
  • Muzică la volum maxim wireless
  • Muzică la volum maxim wireless
  • Muzică la volum maxim wireless
  • Muzică la volum maxim wireless
  • Muzică la volum maxim wireless

Producție oprită

Minisistem Hi-Fi

FX10/12

4.4
| (7) Recenzii | 86% recomandă acest produs
Muzică la volum maxim wireless
Transferă muzică wireless prin Bluetooth® de pe orice dispozitiv inteligent. Un amplificator dublu oferă calitate mai bună a sunetului, iar puterea de ieşire totală RMS de 230 W oferă muzică puternică.
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Muzică la volum maxim wireless

  • Bluetooth®

Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone

Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau la alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel, cu această boxă poţi asculta cu uşurinţă muzica şi sunetele preferate din videoclipuri sau jocuri, wireless.

Amplificator dublu pentru un sunet de o calitate mai bună

Amplificator dublu pentru un sunet de o calitate mai bună

Amplificatorul dublu asigură performanţă îmbunătăţită a sunetului prin reducerea modulării intercalate între woofer şi tweeter, deoarece fiecare transductor este alimentat de propriul amplificator dedicat. Rezultă sunete joase profunde şi puternice care au impact puternic fără să interfereze prea mult cu frecvenţele superioare, astfel încât rămân pure şi detaliate. Utilizate în combinaţie cu design crossover activ, se obţine control îmbunătăţit asupra fazei şi a răspunsului în frecvenţă al fiecărui transductor, rezultând un sunet mai echilibrat şi mai natural.

MAX Sound, pentru amplificare instantanee

MAX Sound, pentru amplificare instantanee

Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvenţele joase, mărind la maxim performanţa volumului şi creând o experienţă audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent şi setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul şi volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât şi a volumului, adăugând forţă piesei ascultate.

Specificaţii tehnice

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4.4

din 5

7

Recenzii

86%

recomandă acest produs

4
3
2

11/09/2017

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX10 Mini Hi-Fi rendszer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX10 Mini Hi-Fi rendszer

29/12/2016

Polska

Polska

tania głośna ładna

bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX10 Miniwieża Hi-Fi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX10 Miniwieża Hi-Fi

28/08/2017

Česká republika

Česká republika

Super

Super zvuk, jsem spokojen. Akorát se BT nechce spárovat se Sony Xperia A, takže přes BT si z mobilu muziku nepustím.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX10 Hi-Fi minisystém

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FX10 Hi-Fi minisystém

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