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Minisistem Hi-Fi
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FX10/12
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Pentru iOS şi Android
Suportă controlul anumitor modele de boxe Bluetooth Philips, soundbaruri, boxe pentru petreceri, microsisteme, aparate CD soundmachine și radiouri portabile.
Broşură comercială localizată
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