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Informații de legalitate
Seria 5000 Aspirator fără sac
Producție oprită
Asistență
FC9571/01
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Important Information Manual Philips 5000 Series Bagless vacuum cleaner
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Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Curăţarea recipientului de praf al aspiratorului fără sac Philips
Cum trebuie să curăţ filtrul aspiratorului meu Philips?
Tub telescopic
Cap de aspirare TriActive
Cap de aspirare pentru spaţii înguste
Furtun
Clemă de tub - suport dublu
Accesoriu pentru mobilier
PowerPro Compact seria 3000FILTRU DE EVACUARE
Aspiratorul meu Philips nu porneşte
Aspiratorul meu Philips se supraîncălzeşte
Simt şocuri electrice când utilizez aspiratorul Philips
Putere de aspirare scăzută a aspiratorului Philips