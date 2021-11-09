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Producție oprită
1900 W
PowerCyclone 7
Filtru antialergic H13
Cap de aspirare TriActive
Motorul de 1900 W generează o putere de aspirare ridicată, de până la 410 W, pentru performanţă impresionantă şi o curăţare în profunzime.
Tehnologia PowerCyclone 7 dispune de un design aerodinamic pentru a reduce la minimum rezistenţa la aer şi a asigura o putere de aspirare ridicată în mod constant. Debitul de aer extrem de accelerat din incinta cilindrică şi lamelele de evacuare unice îndepărtează eficient praful din aer.
Funcţia de control al puterii adaptează cu uşurinţă puterea de aspirare pentru diverse sarcini de curăţare, de la podele dure la suprafeţele moi de mobilier.
Premii
4.9
din 5
17
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Mandarinka2000
09/11/2021
Україна
суперпылесос
У меня в доме 3 кота, которые меняют шубу по несколько раз в году. Соответственно для будущего пылесоса стояли мега- задачи: быстро и хорошо убирать шерсть с ковровых покрытий. а главное - всю шерсть. И этот безмешковый красавчик справляется со своей задачей на 100%. Легко моется контейнер и фильтра можно постирать. Не шумный. Пользуюсь ним уже больше года на половине мощности, так как на полную мощность поднимает ковровые дорожки. С этим пылесосом я полюбила убирать в доме. Филлипс рулит!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
TatiPal
29/06/2021
Україна
Незамінний помічник!
Потужний, легкий, зручний у використанні, легко миється.
Avantaje
Співвідношення ціни та якості
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Mary2121
18/11/2020
Україна
Мощный и не очень шумный
Я осталась довольна покупкой пылесоса данной модели. Мощный, маневреный, лёгкий и удобно моется.
Avantaje
Не громкий, мощный, удобно мыть контейнер.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу
Nivelurile de filtrare sunt testate conform EN60312-1-2017 şi sunt echivalente cu HEPA 13.