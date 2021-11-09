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Informații de legalitate

  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
  • Performanţă maximă cu PowerCyclone 7

Producție oprită

Seria 5000Aspirator fără sac

FC9571/01

4.9
| (17) Recenzii | 100% recomandă acest produs

2 premii

Performanţă maximă cu PowerCyclone 7
Aspiratorul Philips fără sac seria 5000 este cel mai puternic aspirator compact din gama noastră. Bucură-te de curăţare profundă cu efort minim mulţumită tehnologiei PowerCyclone 7 şi capului de aspirare TriActive+ ce dispune de 3 acţiuni de curăţare optimizate dintr-o singură mişcare.
Vezi toate beneficiile

Golire uşoară şi igienică a prafului

Performanţă maximă cu PowerCyclone 7

  • 1900 W

  • PowerCyclone 7

  • Filtru antialergic H13

  • Cap de aspirare TriActive

Motor puternic de 1900 W, pentru putere de aspirare ridicată

Motor puternic de 1900 W, pentru putere de aspirare ridicată

Motorul de 1900 W generează o putere de aspirare ridicată, de până la 410 W, pentru performanţă impresionantă şi o curăţare în profunzime.

PowerCyclone 7 menţine o putere mare de aspirare mai mult timp

PowerCyclone 7 menţine o putere mare de aspirare mai mult timp

Tehnologia PowerCyclone 7 dispune de un design aerodinamic pentru a reduce la minimum rezistenţa la aer şi a asigura o putere de aspirare ridicată în mod constant. Debitul de aer extrem de accelerat din incinta cilindrică şi lamelele de evacuare unice îndepărtează eficient praful din aer.

Funcţie de control al puterii pentru reglarea puterii de aspirare

Funcţie de control al puterii pentru reglarea puterii de aspirare

Funcţia de control al puterii adaptează cu uşurinţă puterea de aspirare pentru diverse sarcini de curăţare, de la podele dure la suprafeţele moi de mobilier.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image VRS_AWARD-1679654
  • Award image VRS_AWARD-1679594

Recenzii

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4.9

din 5

17

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

суперпылесос

У меня в доме 3 кота, которые меняют шубу по несколько раз в году. Соответственно для будущего пылесоса стояли мега- задачи: быстро и хорошо убирать шерсть с ковровых покрытий. а главное - всю шерсть. И этот безмешковый красавчик справляется со своей задачей на 100%. Легко моется контейнер и фильтра можно постирать. Не шумный. Пользуюсь ним уже больше года на половине мощности, так как на полную мощность поднимает ковровые дорожки. С этим пылесосом я полюбила убирать в доме. Филлипс рулит!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

29/06/2021

Україна

Україна

Незамінний помічник!

Потужний, легкий, зручний у використанні, легко миється.

Avantaje

Співвідношення ціни та якості

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

18/11/2020

Україна

Україна

Мощный и не очень шумный

Я осталась довольна покупкой пылесоса данной модели. Мощный, маневреный, лёгкий и удобно моется.

Avantaje

Не громкий, мощный, удобно мыть контейнер.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 5000 FC9570/01 Пилосос без мішка для пилу

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Referințe

  1. Nivelurile de filtrare sunt testate conform EN60312-1-2017 şi sunt echivalente cu HEPA 13.