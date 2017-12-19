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Producție oprită
55PUS8602/12
Televizor LED 4K Quantum Dot dotat cu Android TV
Seria revoluţionară Philips 8600 include televizoare LED Quantum Dot cu procesor P5 incredibil şi bară de sunet fără suport vizibil. Oferind imagini realiste, captivante, sunet impresionant şi design exclusivist, acest televizor are un farmec irezistibil.
139 cm (55")
Televizor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB, extensibili
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Tehnologia Philips Perfect Color dă frâu liber realismului cu culori realiste, cu trilioane de nuanţe. Experimentează un spectru de culori uimitor de vast, în combinaţie cu cel mai sofisticat sistem de procesare a culorilor. Perfect Color este combinaţia dintre panoul cu gamă largă de culori de 100% şi sistemul de procesare cu 2.250 de trilioane de culori, care are ca rezultat o calitate a imaginii care are aspectul unei ferestre spre lume.
Sunet prelucrat într-un design subţire. Bucură-te de înaltele incredibile şi mediile reale dintr-o supraabundenţă de micro-drivere într-o bară de sunet atractivă. Când poţi auzi şoaptele, paşii şi scârţâitul uşii, nu mai trebuie mult să îţi imaginezi puterea clarităţii sunetului fiecărui trosnet, pocnet sau explozii. Şi când e vorba de bas, nimic nu este compromis cu difuzoarele posterioare amplasate strategic pentru tonuri profunde şi bogate. Este un televizor care sună la fel de bine pe cât se vede.
Magazinul Google Play şi galeria de aplicaţii Philips merg mai departe de programarea TV tradiţională, pentru a-ţi aduce o colecţie online amplă de filme, televiziune, muzică, aplicaţii şi jocuri. 16 GB de memorie extensibilă înseamnă că există suficient spaţiu pentru conţinutul tău preferat şi pentru a instala mai multe aplicaţii.
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5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Porucznik
19/12/2017
Polska
Super LED
Telewizor prezentuje się i w parametrach i w praktycznych zastosowaniach bardzo dobrze. Obraz jest rewelacyjny i niewiele brakuje mu do jakości telewizorów OLED. Wolę zresztą tradycyjny LED, bo nie wiadomo wciąż jak długo OLED może bezawaryjnie pracować. Dźwięk jest całkiem w porządku, rzecz jasna jakość odbiega nawet od prostych soundbarów, niemniej słuchanie tego TV nie powoduje irytacji. Ambilight - świetny dodatek, z którym zetknąłem się po raz pierwszy we własnym domu - podoba mi się coraz bardziej, szkoda, że tylko Philips sprzedaje takie telewizory.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Oferta jocurilor în Cloud depinde de furnizorii de jocuri.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Funcţionalitatea Google Cast depinde de aplicaţiile şi dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Versiunile MultiRoom Client şi Server acceptă numai programe digitale de tipul „Free to Air”.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
Este necesară o conexiune HDMI pentru bara de sunet, boxă şi alte dispozitive audio.