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TV
Toate seriile
Ambilight
Rating
Screen size
0cm
0"
Tehnologie
4K Ultra HD LED (2)
Dolby Atmos (9)
Dolby Vision Atmos (3)
HDR 10+ (7)
IMAX Enhanced (1)
Mini LED (1)
OLED 4K HDR (2)
P5 Picture Engine (4)
All Ambilight TVs (9)
Ambilight 3-sided (10)
Smart TV
All Smart TVs (3)
Android TV™ (1)
Titan OS TV (7)
Voice Assistant
Alexa integrat (3)
Alexa (1)
Asistent Google (2)
Funcţionează cu Alexa (1)
Funcţionează cu Asistentul Google (1)
Tehnologie panou
LED - 4K Ultra HD (5)
QLED - 4K Ultra HD (2)
Sound
DTSX (6)
IntelliSound (3)
Caracteristici
AMD FreeSync™ (3)
NVIDIA G-Sync (2)
Jocuri
60 Hz (5)
55 inch (4)
OLEDTelevizor Ambilight 4K
LEDTelevizor Ambilight 4K
OLEDTelevizor 4K Ambilight
Philips QLEDTelevizor Ambilight 4K
QLEDTelevizor 4K Ambilight
The XtraTelevizor Ambilight 4K QD MiniLED
QLEDTelevizor Ambilight 4K
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