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Producție oprită
40PFK6300/12
LED TV ultrasubţire Full HD
Televizorul Full HD din seria 6300 cu Perfect Pixel HD oferă performanţă fluidă şi imagini clare, de calitate, cât mai vii şi realiste. Graţie materialelor autentice, liniilor elegante şi caracteristicilor unice, precum Ambilight, te poţi bucura de el cu şi mai multă plăcere.
102 cm (40")
Televizor LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Am ales un finisaj argintiu foarte lucios ca bază pentru standul nostru central în unghiuri iar apoi l-am asociat cu un gât înclinat ultra-subţire pentru a crea un design TV care se potriveşte armonios cu orice interior modern.
Mulţumită software-ului nostru special care analizează imaginea în 6400 secţiuni diferite şi o reglează în mod corespunzător, te vei bucura de contrast şi calitate incredibile ale imaginii, având parte de o experienţă vizuală realistă.
Bazându-ne pe moştenirea unei calităţi premiate, am adus calitatea imaginii de înaltă definiţie la un nivel superior. Philips Perfect Pixel HD oferă imagini line de o claritate fără egal. De la culori mai bogate şi mai vibrante cu tonuri de piele naturale, la negru mai intens şi alb mai strălucitor, fiecare detaliu este o bucurie pentru ochii tăi.
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Recenzii
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.