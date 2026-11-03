Perfect Pixel HD—procesorul nostru de calitate a imaginii, premiat

Bazându-ne pe moştenirea unei calităţi premiate, am adus calitatea imaginii de înaltă definiţie la un nivel superior. Philips Perfect Pixel HD oferă imagini line de o claritate fără egal. De la culori mai bogate şi mai vibrante cu tonuri de piele naturale, la negru mai intens şi alb mai strălucitor, fiecare detaliu este o bucurie pentru ochii tăi.