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AquaTrio seria 9000 Accesorii Perii de schimb Power Brush

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AquaTrio seria 9000 AccesoriiPerii de schimb Power Brush

XV1793/01

AquaTrio seria 9000 Accesorii Perii de schimb Power Brush

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Manuale şi documentaţie

Set de înlocuire a periilor compatibil cu gama Philips AquaTrio fără fir pentru aspirare umedă şi uscată seria 9000. Setul conţine 2 perii Power Brush ultra moi din microfibră. Se recomandă înlocuirea la fiecare şase luni.

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  • 28 May 2026