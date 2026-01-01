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Producție oprită
TAE4105WT/00
Difuzoare de 10 mm/design închis
Intraauriculare
Alb
Ce este viaţa în mişcare fără melodiile preferate? Aceste căşti oferă un bas energic şi îndrăzneţ din difuzoarele puternice din neodim de 10 mm şi o audiţie confortabilă cu elemente intraauriculare care se potrivesc perfect.
Tubul acustic oval şi cele trei mărimi de capace auriculare interschimbabile din cauciuc permit o fixare confortabilă în ureche. Bucură-te de fiecare secundă din melodiile preferate.
Preia un apel. Întrerupe lista de melodii. Totul fără a-ţi atinge smartphone-ul. Conectorul înclinat îţi menţine căştile conectate la dispozitivul inteligent – util dacă ţii telefonul în buzunar.
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