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Producție oprită

Căşti intraauriculare cu microfon

TAE4105WT/00

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
Iată basul
Bucură-te de bas energic pentru toate melodiile tale. Aceste căşti intraauriculare dispun de fixare confortabilă în ureche, iar telecomanda pe fir face uşoară întreruperea listelor de redare. Perfect la primirea unui apel, când basul e pe punctul să explodeze la piesa preferată!
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Iată basul

  • Difuzoare de 10 mm/design închis

  • Intraauriculare

  • Alb

Bas energic. Sunet clar.

Ce este viaţa în mişcare fără melodiile preferate? Aceste căşti oferă un bas energic şi îndrăzneţ din difuzoarele puternice din neodim de 10 mm şi o audiţie confortabilă cu elemente intraauriculare care se potrivesc perfect.

Dă un impuls muzicii în confort real

Tubul acustic oval şi cele trei mărimi de capace auriculare interschimbabile din cauciuc permit o fixare confortabilă în ureche. Bucură-te de fiecare secundă din melodiile preferate.

Telecomandă pe fir. Controlează cu uşurinţă muzica şi apelurile.

Preia un apel. Întrerupe lista de melodii. Totul fără a-ţi atinge smartphone-ul. Conectorul înclinat îţi menţine căştile conectate la dispozitivul inteligent – util dacă ţii telefonul în buzunar.

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