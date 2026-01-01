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Cablu HDMI 2.1

SWV9702/00

8K 60 Hz Ultra HD cu HDR dinamic

Descoperă rezoluţia Ultra HD 8K la 60 cps. HDR dinamic oferă cel mai bun contrast şi o imagine extrem de clară, cu acţiune rapidă. Compatibilitatea cu Enhanced Audio Return Channel acceptă până la 192 kHz la o rezoluţie de 24 biţi.

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Cablu HDMI certificat

8K 60 Hz Ultra HD cu HDR dinamic

  • 8K 60 Hz

  • 2 m

60 Hz cu HDR dinamic

Imagini la 60 de cadre pe secundă, cu HDR dinamic pentru a oferi cel mai bun contrast şi cele mai bune detalii.

Rezoluţie 8K (7680 x 4320)

Acceptă o rezoluţie video de până la 8K (7680 x 4320) pentru a oferi cea mai bună calitate a imaginii şi o experienţă de joc supremă.

Conductor din cupru pur AWG 28 pentru cea mai bună calitate a imaginii şi a sunetului.

Utilizarea unor materiale de calitate – conductor din cupru pur AWG 28 pentru a asigura cea mai bună conexiune, cu minimum de date pierdute.

Specificaţii tehnice

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