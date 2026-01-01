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Producție oprită

Căşti HiFi wireless

SHC8585/00

Sistemul dvs. Home Cinema personal

Auzul este tridimensional şi în consecinţă, un câmp sonor tridimensional este cel mai bun mod de a savura muzica şi filmele acasă.

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Sunet surround wireless, absolut captivant

Sistemul dvs. Home Cinema personal

Perniţe ergonomice confortabile pentru căşti

Forma ergonomică a perniţelor distribuie presiunea în mod egal, oferindu-vă un confort sporit.

Acordul automat simplifică stabilirea frecvenţelor de recepţie

Apăsarea butonului de acord de pe căşti setează circuitul controlat de un microprocesor astfel încât să regleze optim frecvenţa de transmisie pentru cea mai bună recepţie şi o calitate superbă a sunetului.

Reglare în 3 direcţii pentru confort sporit şi creşterea performanţei basului

Bucuraţi-vă de un confort sporit şi de o performanţă sporită a basului cu ajutorul carcaselor cu reglare în trei direcţii ce se potrivesc natural în jurul urechii.

Specificaţii tehnice

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