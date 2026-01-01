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Producție oprită
SHC8585/00
Sistemul dvs. Home Cinema personal
Auzul este tridimensional şi în consecinţă, un câmp sonor tridimensional este cel mai bun mod de a savura muzica şi filmele acasă.
Forma ergonomică a perniţelor distribuie presiunea în mod egal, oferindu-vă un confort sporit.
Apăsarea butonului de acord de pe căşti setează circuitul controlat de un microprocesor astfel încât să regleze optim frecvenţa de transmisie pentru cea mai bună recepţie şi o calitate superbă a sunetului.
Bucuraţi-vă de un confort sporit şi de o performanţă sporită a basului cu ajutorul carcaselor cu reglare în trei direcţii ce se potrivesc natural în jurul urechii.
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