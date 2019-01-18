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  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
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Producție oprită

Unitate de bărbierit

RQ12/70

3
| (12) Recenzii
Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit şi revino la o performanţă de 100 %.
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Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

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Unitate de bărbierit de schimb pentru aparatele de bărbierit SensoTouch 3D

Unitate de bărbierit de schimb pentru aparatele de bărbierit SensoTouch 3D

Unitatea de bărbierit de schimb RQ12 este compatibilă cu toate aparatele de bărbierit SensoTouch 3D (RQ12xx) şi Arcitec (RQ10xx).

Cel mai bun sistem de bărbierit pentru barba de 1-3 zile

Cel mai bun sistem de bărbierit pentru barba de 1-3 zile

Obţine bărbieritul de precizie perfect. Lamele V-Track Precision PRO poziţionează delicat fiecare fir de păr în cea mai bună poziţie de tăiere, pentru bărbi de 1-3 zile, chiar şi pe cele culcate şi cu lungimi diferite. Taie cu până la 30 % mai aproape*, cu mai puţine mişcări, lăsând pielea într-o formă excelentă.

Capetele se pliază în 8 direcţii diferite, pentru rezultate excepţionale

Capetele se pliază în 8 direcţii diferite, pentru rezultate excepţionale

Urmăreşte fiecare contur al feţei şi al gâtului cu ajutorul capetelor ContourDetect în 8 direcţii. Vei elimina cu 20% mai multe fire de păr cu fiecare trecere. Rezultatul este un bărbierit fin, de mare precizie.

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Recenzii

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3.0

din 5

12

Recenzii

4

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hibátlan termék.

A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Holicí jednotka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Holicí jednotka

06/09/2022

България

България

Cumpărător verificat

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Бръснещ блок

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Бръснещ блок

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