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Producție oprită
RQ12/70
Nu mai este oferită
Cumpără în loc SH70
Unitatea de bărbierit de schimb RQ12 este compatibilă cu toate aparatele de bărbierit SensoTouch 3D (RQ12xx) şi Arcitec (RQ10xx).
Obţine bărbieritul de precizie perfect. Lamele V-Track Precision PRO poziţionează delicat fiecare fir de păr în cea mai bună poziţie de tăiere, pentru bărbi de 1-3 zile, chiar şi pe cele culcate şi cu lungimi diferite. Taie cu până la 30 % mai aproape*, cu mai puţine mişcări, lăsând pielea într-o formă excelentă.
Urmăreşte fiecare contur al feţei şi al gâtului cu ajutorul capetelor ContourDetect în 8 direcţii. Vei elimina cu 20% mai multe fire de păr cu fiecare trecere. Rezultatul este un bărbierit fin, de mare precizie.
3.0
din 5
12
Recenzii
lockout
18/01/2019
Magyarország
Hibátlan termék.
A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Holicí jednotka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Holicí jednotka
pepo64
06/09/2022
България
Cumpărător verificat
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Бръснещ блок
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Бръснещ блок