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Producție oprită

Shaver series 9000 SensoTouchaparat de bărbierit electric umed/uscat

RQ1250/16

4.6

| (67) Recenzii | 94% recomandă acest produs

Experienţa absolută în bărbierire

Cel mai avansat bărbierit pe care îl oferim, aparatul de bărbierit Philips SensoTouch 3D RQ1250 vă oferă experienţa supremă în materie de bărbierit. Sistemul GyroFlex 3D urmează fiecare contur al feţei dvs. şi bărbiereşte fiecare fir de păr cu doar câteva mişcări, cu capetele sale UltraTrack.

Vezi toate beneficiile

cu sistemul GyroFlex 3D

Experienţa absolută în bărbierire

  • UltraTrack & GyroFlex 3D

  • Utilizare fără fir 50 min/încărcare 1 h

  • Aparat de tuns de precizie

Sistemul GyroFlex 3D Philips se adaptează lin la orice curbă

Sistemul GyroFlex 3D Philips se adaptează lin la orice curbă

Capetele GyroFlex 3D ale aparatului de bărbierit care urmează contururile se adaptează lin la orice curbă a feţei, reducând presiunea şi iritaţia pielii.

Capetele UltraTrack prind orice fir de păr cu doar câteva mişcări.

Capetele UltraTrack prind orice fir de păr cu doar câteva mişcări.

Beneficiezi de un bărbierit precis care menţine iritaţia pielii la minim. Capul de radere are trei 3 piste specializate: sloturi pentru păr normal; canale pentru păr lung sau fin; şi orificii pentru cel mai scurt aspect nebărbierit al feţei.

Aparate de bărbierit SensoTouch cu acţiune Super Lift

Aparate de bărbierit SensoTouch cu acţiune Super Lift

Sistemul cu două lame al aparatului electric de bărbierit Philips ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.6

din 5

67

Recenzii

94%

recomandă acest produs

03/02/2022

Magyarország

Magyarország

Hasznos funkciókkal rendelkezik.

Nehézkes a pengék kiszerelése, könnyen darabokra hullik.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 nedves és száraz elektromos borotva

Data utilizării 2020-02-03

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 nedves és száraz elektromos borotva

Data utilizării 2020-02-03

22/04/2021

Magyarország

Magyarország

Super

Imádtam! Folyamatosan biztosította az ápolt külső megjelenést.

Avantaje

Hasznos útitárs

Dezavantaje

Ellopták

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 nedves és száraz elektromos borotva

Data utilizării 2019-04-22

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 nedves és száraz elektromos borotva

Data utilizării 2019-04-22

16/12/2017

Polska

Polska

Doskonały, trwały, skuteczny i elegancki produkt.

Doskonały, trwały, skuteczny i elegancki produkt dla każdego faceta.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

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