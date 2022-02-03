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Producție oprită
Experienţa absolută în bărbierire
Cel mai avansat bărbierit pe care îl oferim, aparatul de bărbierit Philips SensoTouch 3D RQ1250 vă oferă experienţa supremă în materie de bărbierit. Sistemul GyroFlex 3D urmează fiecare contur al feţei dvs. şi bărbiereşte fiecare fir de păr cu doar câteva mişcări, cu capetele sale UltraTrack.
UltraTrack & GyroFlex 3D
Utilizare fără fir 50 min/încărcare 1 h
Aparat de tuns de precizie
Capetele GyroFlex 3D ale aparatului de bărbierit care urmează contururile se adaptează lin la orice curbă a feţei, reducând presiunea şi iritaţia pielii.
Beneficiezi de un bărbierit precis care menţine iritaţia pielii la minim. Capul de radere are trei 3 piste specializate: sloturi pentru păr normal; canale pentru păr lung sau fin; şi orificii pentru cel mai scurt aspect nebărbierit al feţei.
Sistemul cu două lame al aparatului electric de bărbierit Philips ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.
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4.6
din 5
67
Recenzii
94%
recomandă acest produs
F500S
03/02/2022
Magyarország
Hasznos funkciókkal rendelkezik.
Nehézkes a pengék kiszerelése, könnyen darabokra hullik.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 nedves és száraz elektromos borotva
Data utilizării 2020-02-03
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 nedves és száraz elektromos borotva
Data utilizării 2020-02-03
Pilóta
22/04/2021
Magyarország
Super
Imádtam! Folyamatosan biztosította az ápolt külső megjelenést.
Avantaje
Hasznos útitárs
Dezavantaje
Ellopták
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 nedves és száraz elektromos borotva
Data utilizării 2019-04-22
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 nedves és száraz elektromos borotva
Data utilizării 2019-04-22
Waldizo1
16/12/2017
Polska
Doskonały, trwały, skuteczny i elegancki produkt.
Doskonały, trwały, skuteczny i elegancki produkt dla każdego faceta.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver