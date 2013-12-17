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Producție oprită
Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
Pentru bărbaţii care nu acceptă decât ce este mai bun, arcitec combină sistemul Flex & Pivot Action cu capetele de ras Triple-track pentru un bărbierit perfect, chiar şi pe gât.
Cu indicator de bărbierire în minute
Trei capete flexibile independent într-un aparat de ras care pivotează într-o mişcare complexă. Această combinaţie unică asigură un contact optim cu pielea din zonele curbate pentru a prinde chiar şi cele mai dificile fire de pe gât.
Cele trei linii de bărbierire ale capetelor de bărbierire Triple-Track oferă o suprafaţă de radere cu 50% mai mare decât cea standard a capetelor de bărbierire rotative cu o singură linie.
Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.
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Premii
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
kruczek1976
17/12/2013
Polska
Świetny produkt
Doskonałe, genialne golenie bez podrażnień, same plusy!!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1090 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1090 Electric shaver