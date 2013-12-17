ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografie produs faţă sus dreapta
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie ambalaj
  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografie produs faţă sus dreapta
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie ambalaj

Producție oprită

arcitecAparat de ras electric

RQ1090

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial

Pentru bărbaţii care nu acceptă decât ce este mai bun, arcitec combină sistemul Flex & Pivot Action cu capetele de ras Triple-track pentru un bărbierit perfect, chiar şi pe gât.

Vezi toate beneficiile

Perfect, chiar şi pe gât

Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial

  • Cu indicator de bărbierire în minute

Flex & Pivot Action urmăreşte fiecare linie a feţei dumneavoastră

Flex & Pivot Action urmăreşte fiecare linie a feţei dumneavoastră

Trei capete flexibile independent într-un aparat de ras care pivotează într-o mişcare complexă. Această combinaţie unică asigură un contact optim cu pielea din zonele curbate pentru a prinde chiar şi cele mai dificile fire de pe gât.

Capete de bărbierire Triple-Track cu 50% mai multă suprafaţă de bărbierire

Capete de bărbierire Triple-Track cu 50% mai multă suprafaţă de bărbierire

Cele trei linii de bărbierire ale capetelor de bărbierire Triple-Track oferă o suprafaţă de radere cu 50% mai mare decât cea standard a capetelor de bărbierire rotative cu o singură linie.

Tehnologia Super Lift & Cut

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Premii

  • Imagine cu AWARD-612375

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Świetny produkt

Doskonałe, genialne golenie bez podrażnień, same plusy!!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1090 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1090 Electric shaver

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips