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Producție oprită
Cu sistem de curăţare Jet Clean
Afişaj cu leduri
Trei capete flexibile independent într-un aparat de ras care pivotează într-o mişcare complexă. Această combinaţie unică asigură un contact optim cu pielea din zonele curbate pentru a prinde chiar şi cele mai dificile fire de pe gât.
Cele trei linii de bărbierire ale capetelor de bărbierire Triple-Track oferă o suprafaţă de radere cu 50% mai mare decât cea standard a capetelor de bărbierire rotative cu o singură linie.
Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.
Premii
5.0
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Fanush
07/05/2019
România
Durata de viata indelungata..ergomica!!!
Folosesc produse Philips de peste 10 ani..In prezent detin doua aparate de tuns si doua aparate de ras Philips..Sunt persoana cu dizabilitati si mi pot folosi doar mana dreapta ..Aparatele De ras au o ergonomie buna ...imi sunt utile in viata de zi cu zi..CELE DE TUNS FACUTE DIN MATERIALE DE CALITATE..CUTITELE TUND FOARTE BINE DESI LE AM DE ANI DE ZILE...CU RESPECT STEFAN!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1095/21 Electric shaver
lavvina
20/11/2020
Polska
Rewelacja!!!
Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu
Avantaje
Ergonomia
Dezavantaje
Póki co to bez wad
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Adamss
21/11/2017
Polska
Idealna
Witam szczerze mogę napisać ze najlepsza golarka użytkuje ja 9 rok bateria trzyma miesiącami
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1095/22 Electric shaver