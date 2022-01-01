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Experienţa absolută în bărbierire
Cel mai avansat aparat de ras de până acum de la Philips, noul SensoTouch 3D RQ1260 vă oferă experienţa supremă în materie de bărbierit. Sistemul GyroFlex 3D urmează fiecare contur al feţei dvs., iar capetele UltraTrack bărbieresc fiecare fir de păr cu doar câteva mişcări.
UltraTrack & GyroFlex 3D
Utiliz. fără fir 60 min/încărcare 1h
Aparat de tuns de precizie
Capetele GyroFlex 3D ale aparatului de ras care urmează contururile se adaptează lin la orice curbă a feţei, reducând presiunea şi iritaţia pielii.
Beneficiezi de un bărbierit precis care menţine iritaţia pielii la minim. Capul de radere are trei 3 piste specializate: sloturi pentru păr normal; canale pentru păr lung sau fin; şi orificii pentru cel mai scurt aspect nebărbierit al feţei.
Etanşarea umedă şi uscată a aparatului de bărbierit electric Aquatec îţi permite să alegi cum preferi să te bărbiereşti. Te poţi bărbieri confortabil cu pielea uscată, cât şi cu pielea umedă utilizând un gel sau o spumă de ras pentru confort suplimentar al pielii.
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4.9
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
01/01/2022
România
Excelent
Il am de 6 ani si sunt foarte multumit de el, trebuie sa ai schimb capetele si in rest este super ok
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Data utilizării 2020-01-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Data utilizării 2020-01-01
Nyk777
23/11/2017
România
Cred ca este cea mai buna din toată gama produsă pana acum , chiar daca este un model mai vechi !
Cea mai buna masina electrică de ras din toată gama philips !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Zadowolony
30/12/2013
Polska
Super sprzęt
Kolejny produkt Philips z tej kategorii - poprzedni służył około 8 lat - zdecydowanie ok !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver