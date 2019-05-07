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Experienţa absolută în bărbierire
Cel mai avansat aparat de bărbierit pe care îl oferim, Philips SensoTouch 3D RQ1295CC, vă oferă experienţa supremă în materie de bărbierit. Sistemul GyroFlex 3D urmează fiecare contur al feţei dvs., iar capetele UltraTrack bărbieresc fiecare fir de păr cu doar câteva mişcări.
UltraTrack & GyroFlex 3D
Utiliz fără fir 60 min/încărc 1 oră
Sistem Jet clean
Sistemul nostru Jet Clean+ curăţă şi lubrifiază lamele şi încarcă bateria după fiecare utilizare. Acesta oferă 3 setări de curăţare: automată pentru utilizare normală, ecologică pentru consum de energie cu 40% mai mic şi intensivă pentru curăţare extraprofundă.
Capetele GyroFlex 3D ale aparatului de ras care urmează contururile se adaptează lin la orice curbă a feţei, reducând presiunea şi iritaţia pielii.
Beneficiezi de un bărbierit precis care menţine iritaţia pielii la minim. Capul de radere are trei 3 piste specializate: sloturi pentru păr normal; canale pentru păr lung sau fin; şi orificii pentru cel mai scurt aspect nebărbierit al feţei.
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4.7
din 5
19
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Gabigabi
07/05/2019
România
foarte bun
Un produs premium, usor de utilizat. Singura problema este ca pana te obisnuiesti provoaca iritatie
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 aparat de bărbierit electric pt bărbierit umed/uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 aparat de bărbierit electric pt bărbierit umed/uscat
Mariusz42
03/03/2017
Polska
Rewelacyjna maszynka : )
Zdecydowanie lepsza od najwyższego modelu Brauna jaki miałem wcześniej !!! Polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Robert242apple
20/05/2015
Polska
Maszynka jest bardzo dobrej jakości!
Spelnia moje oczekiwania w 100% dokładnie goli na gładko. Jest bardzo cicha, i ten czar dotyku zniewala od pierwszego razu :-)
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver