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Producție oprită
Trei capete flexibile independent într-un aparat de ras care pivotează într-o mişcare complexă. Această combinaţie unică asigură un contact optim cu pielea din zonele curbate pentru a prinde chiar şi cele mai dificile fire de pe gât.
Cele trei linii de bărbierire ale capetelor de bărbierire Triple-Track oferă o suprafaţă de radere cu 50% mai mare decât cea standard a capetelor de bărbierire rotative cu o singură linie.
Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.
Premii
5.0
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
radu
11/01/2021
România
un barbierit fin
excelent .un barbierit rapid si elegant.recomand cu placere
Avantaje
rapid
Dezavantaje
nu am gasit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1050/17 Aparat de ras electric
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1050/17 Aparat de ras electric
misiu888
07/11/2015
Polska
Najlepszy Philips jakiego uzywalem
Lepsza niz z glowica 3D Bardzo dlugo dziala na jednym ladowaniu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1050/17 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1050/17 Electric shaver
LadaG
02/09/2018
Česká republika
Spolehlivý služebník
Mám jej již 6 let a naprostá spokojenost. Spolehlivý jak doma, tak na cestách
Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1050/17 Elektrický holicí strojek
Acest review a fost făcut pentru arcitec RQ1050/17 Elektrický holicí strojek