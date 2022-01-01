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Producție oprită
UltraTrack & GyroFlex 3D
Utiliz. fără fir 60 min/încărcare 1h
Aparat de tuns de precizie
Capetele GyroFlex 3D ale aparatului de ras care urmează contururile se adaptează lin la orice curbă a feţei, reducând presiunea şi iritaţia pielii.
Beneficiezi de un bărbierit precis care menţine iritaţia pielii la minim. Capul de radere are trei 3 piste specializate: sloturi pentru păr normal; canale pentru păr lung sau fin; şi orificii pentru cel mai scurt aspect nebărbierit al feţei.
Etanşarea umedă şi uscată a aparatului de bărbierit electric Aquatec îţi permite să alegi cum preferi să te bărbiereşti. Te poţi bărbieri confortabil cu pielea uscată, cât şi cu pielea umedă utilizând un gel sau o spumă de ras pentru confort suplimentar al pielii.
Premii
4.9
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
01/01/2022
România
Excelent
Il am de 6 ani si sunt foarte multumit de el, trebuie sa ai schimb capetele si in rest este super ok
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Nyk777
23/11/2017
România
Cred ca este cea mai buna din toată gama produsă pana acum , chiar daca este un model mai vechi !
Cea mai buna masina electrică de ras din toată gama philips !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Zadowolony
30/12/2013
Polska
Super sprzęt
Kolejny produkt Philips z tej kategorii - poprzedni służył około 8 lat - zdecydowanie ok !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver