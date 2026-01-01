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  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
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  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
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  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial

Producție oprită

arcitecAparat de ras electric

RQ1085/22

1 premiu

Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
Pentru bărbaţii care nu acceptă decât ce este mai bun, aparatul de ras electric RQ1085 arcitec de la Philips combină sistemul Flex & Pivot Action cu capetele de bărbierire Triple-track pentru un bărbierit perfect, chiar şi pe gât.
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Perfect, chiar şi pe gât

Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial

  • Cu sistem de curăţare Jet Clean

Flex & Pivot Action urmăreşte fiecare linie a feţei dumneavoastră

Flex & Pivot Action urmăreşte fiecare linie a feţei dumneavoastră

Trei capete flexibile independent într-un aparat de ras care pivotează într-o mişcare complexă. Această combinaţie unică asigură un contact optim cu pielea din zonele curbate pentru a prinde chiar şi cele mai dificile fire de pe gât.

Capete de bărbierire Triple-Track cu 50% mai multă suprafaţă de bărbierire

Capete de bărbierire Triple-Track cu 50% mai multă suprafaţă de bărbierire

Cele trei linii de bărbierire ale capetelor de bărbierire Triple-Track oferă o suprafaţă de radere cu 50% mai mare decât cea standard a capetelor de bărbierire rotative cu o singură linie.

Tehnologia Super Lift & Cut

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.

Specificaţii tehnice

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