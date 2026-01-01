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Producție oprită
RQ1085/22
Cu sistem de curăţare Jet Clean
Trei capete flexibile independent într-un aparat de ras care pivotează într-o mişcare complexă. Această combinaţie unică asigură un contact optim cu pielea din zonele curbate pentru a prinde chiar şi cele mai dificile fire de pe gât.
Cele trei linii de bărbierire ale capetelor de bărbierire Triple-Track oferă o suprafaţă de radere cu 50% mai mare decât cea standard a capetelor de bărbierire rotative cu o singură linie.
Sistemul cu două lame al acestui aparat de ras electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.
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