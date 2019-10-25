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Producție oprită
RQ1280/21
UltraTrack & GyroFlex 3D
Utiliz. fără fir 60 min/încărcare 1h
Aparat de tuns de precizie
Sistem Jet clean
Capetele GyroFlex 3D ale aparatului de ras care urmează contururile se adaptează lin la orice curbă a feţei, reducând presiunea şi iritaţia pielii.
Beneficiezi de un bărbierit precis care menţine iritaţia pielii la minim. Capul de radere are trei 3 piste specializate: sloturi pentru păr normal; canale pentru păr lung sau fin; şi orificii pentru cel mai scurt aspect nebărbierit al feţei.
Etanşarea umedă şi uscată a aparatului de bărbierit electric Aquatec îţi permite să alegi cum preferi să te bărbiereşti. Te poţi bărbieri confortabil cu pielea uscată, cât şi cu pielea umedă utilizând un gel sau o spumă de ras pentru confort suplimentar al pielii.
4.5
din 5
2
Recenzii
25/10/2019
Česká republika
Cumpărător verificat
Výrobek je skvělý
Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.
Avantaje
Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.
Dezavantaje
Nic na něj neseženete
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
radzik35
22/09/2013
Polska
Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.
Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver