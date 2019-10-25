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  • Experienţa absolută în bărbierire
  • Experienţa absolută în bărbierire
  • Experienţa absolută în bărbierire
  • Experienţa absolută în bărbierire
  • Experienţa absolută în bărbierire
  • Experienţa absolută în bărbierire
  • Experienţa absolută în bărbierire
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  • Experienţa absolută în bărbierire
  • Experienţa absolută în bărbierire
  • Experienţa absolută în bărbierire
  • Experienţa absolută în bărbierire
  • Experienţa absolută în bărbierire
  • Experienţa absolută în bărbierire

Producție oprită

Shaver series 9000 SensoTouchAparat de bărbierit electric umed/uscat

RQ1280/21

4.5
| (2) Recenzii
Experienţa absolută în bărbierire
Cel mai avansat aparat de ras pe care îl oferim, SensoTouch 3D RQ1280 de la Philips, vă oferă experienţa supremă în materie de bărbierit. Sistemul GyroFlex 3D urmează fiecare contur al feţei, iar capetele UltraTrack bărbieresc fiecare fir de păr cu doar câteva mişcări.
Vezi toate beneficiile

cu sistemul GyroFlex 3D

Experienţa absolută în bărbierire

  • UltraTrack & GyroFlex 3D

  • Utiliz. fără fir 60 min/încărcare 1h

  • Aparat de tuns de precizie

  • Sistem Jet clean

Sistemul GyroFlex 3D Philips se adaptează lin la orice curbă

Sistemul GyroFlex 3D Philips se adaptează lin la orice curbă

Capetele GyroFlex 3D ale aparatului de ras care urmează contururile se adaptează lin la orice curbă a feţei, reducând presiunea şi iritaţia pielii.

Capetele UltraTrack prind orice fir de păr cu doar câteva mişcări.

Capetele UltraTrack prind orice fir de păr cu doar câteva mişcări.

Beneficiezi de un bărbierit precis care menţine iritaţia pielii la minim. Capul de radere are trei 3 piste specializate: sloturi pentru păr normal; canale pentru păr lung sau fin; şi orificii pentru cel mai scurt aspect nebărbierit al feţei.

Sistem Aquatec, pentru un bărbierit uscat şi confortabil sau umed şi răcoritor

Sistem Aquatec, pentru un bărbierit uscat şi confortabil sau umed şi răcoritor

Etanşarea umedă şi uscată a aparatului de bărbierit electric Aquatec îţi permite să alegi cum preferi să te bărbiereşti. Te poţi bărbieri confortabil cu pielea uscată, cât şi cu pielea umedă utilizând un gel sau o spumă de ras pentru confort suplimentar al pielii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

2

Recenzii

3
2
1

25/10/2019

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Výrobek je skvělý

Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.

Avantaje

Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.

Dezavantaje

Nic na něj neseženete

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.

Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

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