Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Tehnologie cu senzor de mișcare
Ideal pentru călcare verticală
OptimalTEMP, garantat fără arsuri*
Talpă SteamGlide Elite pentru alunecare optimă
Rezervor de apă detaşabil de 1,5 l
Calci mai rapid și cu efort minim datorită senzorului de mișcare, care detectează când deplasezi fierul și eliberează automat aburul.
Motorul TurboPower oferă un debit de abur constant și mai puternic, pentru o călcare mai eficientă. În plus, reduce petele umede apărute în timpul călcării*, astfel încât hainele sunt gata de purtat, fără timp de așteptare pentru uscare.
SteamGlide Elite este cea mai performantă talpă Philips, concepută pentru alunecare excelentă și rezistență superioară la zgârieturi. Baza din oțel inoxidabil este de două ori mai dură decât tălpile obișnuite din aluminiu, iar învelișul patentat în 6 straturi, cu strat avansat de titan, alunecă fără efort pentru rezultate rapide.
4.0
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Avantaje
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
vs PSG8000S
comparativ cu modul MAX
Testat de un organism extern pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de până la 1 minut