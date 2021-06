DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiţie

DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucuraţi de clipuri video HD şi de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conţinut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fişier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.