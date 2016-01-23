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Producție oprită
Echipamentele sound machine supreme
Lasă-te uimit de basul de pe acest sistem NX de 650 W echipat cu bas, care este ideal pentru orice petrecere. Permite Auto DJ să mixeze melodiile pe dispozitivul tău USB, transmite melodii de pe orice smartphone prin Bluetooth® şi utilizează efectele de iluminare 260K pentru a avea o petrecere colosală.
650 W
Bluetooth
Conferă atmosfera perfectă şi pasiune oricărei petreceri cu mii de lumini colorate cu scintilaţii, intermitenţe şi sincronizare cu muzica. Selectează uşor luminile dorite pentru tematica petrecerii sau selectează una dintre setările prestabilite. Roteşte butonul pentru bas NX pentru a face lumina să pară şi mai intensă.
Poţi mixa automat ritmurile cu Auto-DJ, care mixează automat piesele de pe o unitate USB conectată. Adaugă efecte sonore cu rotiţa DJ. Ţine lumea în picioare încontinuu!
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Eedu33
23/01/2016
Eesti
Hea!!
Väga hea, puhas ja tugev passiheli. Manuaalne equalizer.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem
Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă poate afecta auzul.