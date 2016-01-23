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  • Fotografie a produsului alternativ
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Producție oprită

Minisistem Hi-Fi

NTRX500/10

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Echipamentele sound machine supreme

Lasă-te uimit de basul de pe acest sistem NX de 650 W echipat cu bas, care este ideal pentru orice petrecere. Permite Auto DJ să mixeze melodiile pe dispozitivul tău USB, transmite melodii de pe orice smartphone prin Bluetooth® şi utilizează efectele de iluminare 260K pentru a avea o petrecere colosală.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Echipamentele sound machine supreme

  • 650 W

  • Bluetooth

Becuri LED 260K pentru o atmosferă de petrecere perfectă

Becuri LED 260K pentru o atmosferă de petrecere perfectă

Conferă atmosfera perfectă şi pasiune oricărei petreceri cu mii de lumini colorate cu scintilaţii, intermitenţe şi sincronizare cu muzica. Selectează uşor luminile dorite pentru tematica petrecerii sau selectează una dintre setările prestabilite. Roteşte butonul pentru bas NX pentru a face lumina să pară şi mai intensă.

Auto-DJ pentru mixarea automată a pieselor pe o unitate USB

Auto-DJ pentru mixarea automată a pieselor pe o unitate USB

Poţi mixa automat ritmurile cu Auto-DJ, care mixează automat piesele de pe o unitate USB conectată. Adaugă efecte sonore cu rotiţa DJ. Ţine lumea în picioare încontinuu!

Putere totală de ieşire 650 W RMS/8800 W PMPO

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

23/01/2016

Eesti

Eesti

Hea!!

Väga hea, puhas ja tugev passiheli. Manuaalne equalizer.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru NTRX500 Mini Hi-Fi-süsteem

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Referințe

  1. Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă poate afecta auzul.