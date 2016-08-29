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Producție oprită

Minisistem Hi-Fi

NTRX100/12

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Sistemul ideal pentru petreceri

Organizează petrecerea absolută. Cu discurile rotative duale ale Philips NTRX100, poţi reda şi încărca două smartphone-uri şi poţi mixa din bibliotecile dispozitivelor. Transferă muzică wireless prin Bluetooth, graţie sincronizării One-Touch NFC.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Sistemul ideal pentru petreceri

  • 380 W

Bluetooth dublu permite transferul de muzică de pe 2 smartphone-uri

Bluetooth dublu permite transferul de muzică de pe 2 smartphone-uri

Buton pentru bas NX pentru amplificarea instantanee a sunetului şi efecte de lumină

Buton pentru bas NX pentru amplificarea instantanee a sunetului şi efecte de lumină

Disponibil în toată gama, basul NX amplifică basul temporar şi sporeşte sonorul la maximum. Apăsaţi butonul pentru bas NX pentru a amplifica sunetul instantaneu, pentru a răspândi efectele de lumină şi pentru a simţi basul din subwoofere până la oase.

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

29/08/2016

България

България

Много добър саунд.

Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru NTRX100 Мини Hi-Fi система

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru NTRX100 Мини Hi-Fi система

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Referințe

  1. Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă poate afecta auzul.