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Producție oprită
Muzică în format digital cu conversie pe CD
Transformaţi şi savuraţi de CD-urile preferate pe un MP3 player, graţie acestui microsistem elegant Hi-Fi MCM760 care vă oferă un sunet absolut deosebit. Înregistrare facilă, printr-o singură apăsare - fără PC! Şi puteţi asculta muzica preferată pe MP3 playerul portabil.
Redare MP3/WMA-CD
USB Direct
Tweeter-ul cu neodim este un tweeter monopolar care produce sunete dinamice şi clare din partea frontală. Este o caracteristică des utilizată în sistemele audio de vârf pentru reproducerea sunetelor cu fidelitate perfectă. Conurile convenţionale şi tweeter-ele cu dom se bazează pe principiul unei bobine mobile direcţionale, în timp ce tweeter-ul cu neodim generează frecvenţe într-un model complet de 180°. În cazul tonalităţilor ridicate, amplitudinea spectrului sonor este îmbunătăţită semnificativ, punctul optim este extins pentru a obţine un sunet amplu, clar şi natural chiar şi de la sistemele audio compacte.
Frecvenţele înalte (treble) şi cele joase (bass) controlează nivelul sunetelor de înaltă şi joasă frecvenţă ale sistemului audio. Utilizând tastele Sus şi Jos, ascultătorul poate creşte sau descreşte nivelul frecvenţelor înalte sau joase, accentuând sau diminuând aportul acestora. De asemenea, pot fi acceptate nivelurile prestabilite, pentru a asculta muzica la setările iniţiale. Controlul frecvenţelor înalte şi al basului îţi permite să asculţi muzică aşa cum doreşti.
Conectaţi memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteţi savura momentele preferate împreună cu familia şi prietenii.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
N30ncz
29/05/2023
Česká republika
Perfektni zvuk
Kvalitní výrobek, perfektní zvuk k televizi a na prehravani hudby… A to že hrají v roce 2023 je dukaz kvality zpracovani
Avantaje
Zvuk, vydrz
Dezavantaje
Nedaji se sehnat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM760 Hi-Fi mikrosystém
Data utilizării 2021-05-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM760 Hi-Fi mikrosystém
Data utilizării 2021-05-29
Nu este suportată muzică cu Digital Right Management.