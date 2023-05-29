ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Imagine primară

Producție oprită

Microsistem Hi-Fi

MCM760/12

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Muzică în format digital cu conversie pe CD

Transformaţi şi savuraţi de CD-urile preferate pe un MP3 player, graţie acestui microsistem elegant Hi-Fi MCM760 care vă oferă un sunet absolut deosebit. Înregistrare facilă, printr-o singură apăsare - fără PC! Şi puteţi asculta muzica preferată pe MP3 playerul portabil.

Vezi toate beneficiile

Muzică în format digital cu conversie pe CD

  • Redare MP3/WMA-CD

  • USB Direct

Tweeter cu neodim, pentru o fidelitate audio impresionantă

Tweeter-ul cu neodim este un tweeter monopolar care produce sunete dinamice şi clare din partea frontală. Este o caracteristică des utilizată în sistemele audio de vârf pentru reproducerea sunetelor cu fidelitate perfectă. Conurile convenţionale şi tweeter-ele cu dom se bazează pe principiul unei bobine mobile direcţionale, în timp ce tweeter-ul cu neodim generează frecvenţe într-un model complet de 180°. În cazul tonalităţilor ridicate, amplitudinea spectrului sonor este îmbunătăţită semnificativ, punctul optim este extins pentru a obţine un sunet amplu, clar şi natural chiar şi de la sistemele audio compacte.

Controlul frecvenţelor înalte şi joase asigură obţinerea sunetului dorit

Frecvenţele înalte (treble) şi cele joase (bass) controlează nivelul sunetelor de înaltă şi joasă frecvenţă ale sistemului audio. Utilizând tastele Sus şi Jos, ascultătorul poate creşte sau descreşte nivelul frecvenţelor înalte sau joase, accentuând sau diminuând aportul acestora. De asemenea, pot fi acceptate nivelurile prestabilite, pentru a asculta muzica la setările iniţiale. Controlul frecvenţelor înalte şi al basului îţi permite să asculţi muzică aşa cum doreşti.

Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive dvs. USB portabile

Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive dvs. USB portabile

Conectaţi memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteţi savura momentele preferate împreună cu familia şi prietenii.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

29/05/2023

Česká republika

Česká republika

Perfektni zvuk

Kvalitní výrobek, perfektní zvuk k televizi a na prehravani hudby… A to že hrají v roce 2023 je dukaz kvality zpracovani

Avantaje

Zvuk, vydrz

Dezavantaje

Nedaji se sehnat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM760 Hi-Fi mikrosystém

Data utilizării 2021-05-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM760 Hi-Fi mikrosystém

Data utilizării 2021-05-29

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Nu este suportată muzică cu Digital Right Management.