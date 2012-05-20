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Producție oprită

Microsistem audio clasic

MCM305/12

3.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Obsedat de sunet

Sunetul de calitate vă stă la dispoziţie graţie microsistemului muzica clasic Philips. Redaţi muzica preferată în format MP3/WMA cu ajutorul USB Direct sau al legăturii MP3. Boxe cu un design elegant şi finisaj din lemn, pentru un aspect clasic ce nu se va demoda.

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Relaxaţi-vă cu muzică excelentă

Obsedat de sunet

  • 30 W

Radio Data System cu informaţii despre posturi radio şi servicii de date

Sistemul de date radio (RDS) vă permite să recepţionaţi posturi radio fără să trebuiască să memoraţi frecvenţele acestora. În modul standard, sistemul RDS afişează numele postului în locul frecvenţei de transmisie, asigurând o selectare rapidă şi simplă a postului. Sistemul RDS permite posturilor de radio să trimită mesaje text precum ştiri şi informaţii despre post direct pe afişajul radioului. Utilizat în frecvent Europa, textul RDS este transmis pe aceeaşi frecvenţă pe care emite postul de radio. Puteţi selecta afişajul RDS elementar (numele postului) sau vă puteţi abona la servicii text suplimentare.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Funcţiile timer cu funcţie Sleep şi Wake-Up

Funcţiile timer cu funcţie Sleep şi Wake-Up

Multe ceasuri cu alarmă dispun de o varietate de alarme. Acest radio cu ceas Philips vă trezeşte în sunetele radioului sau ale soneriei. Timerul cu funcţie Sleep vă permite să programaţi muzica pentru a coincide cu timpul până adormiţi în mod normal. Indiferent ce doriţi de la un ceas cu alarmă, fie că este o sonerie matinală care produce un ton stabil, fie că doriţi să ascultaţi muzica favorită când mergeţi la culcare, acest radio cu ceas are toate calităţile.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

5
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

Dobre brzmienia za na prawdę małe pieniądze, w sam raz do sypialni.

Sprzęt ma dobre parametry jak za taką cenę. Oczywiście mozna powiedzieć że jest wiele sprzętów które biją MCM305 na głowę, lecz są to sprzęty z półki dopiero dwu krotnie wyższej. Brzmienie w zupełności wystarczające do sypialni, pokoju dziecka bądź kuchni. W większych pomieszczenia raczej polecam zestaw kina 5.1 z dobrym DD.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM305 Mikrowieża Classic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM305 Mikrowieża Classic

15/05/2012

Polska

Polska

Mała wieża z duszą i zapasem mocy. Doskonała do małego pokoju.

Na pewno warto kupić ten sprzęt. Po za małymi niedoskonałościami (słaby zasięg FM z powodu braku wyjścia na zewnętrzna profesjonalną antenę; chwilowe zawieszanie się niektórych funkcji takich jak klawisze numeryczne) jest to multimedialne centrum muzyczne dla przeciętnego użytkownika. Łatwość obsługi oraz atrakcyjny wygląd sprawiają że warto kupić ten niedrogi sprzęt.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM305 Mikrowieża Classic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM305 Mikrowieża Classic

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