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Producție oprită
Obsedat de sunet
Sunetul de calitate vă stă la dispoziţie graţie microsistemului muzical clasic Philips. Redaţi muzica preferată în format MP3/WMA cu ajutorul USB Direct sau al Legăturii MP3. Boxe cu un design elegant pentru un aspect clasic, care nu se va demoda.
Uşă automată pentru CD
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.
Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.
4.3
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
m123ej
16/12/2019
Polska
Fajna wieża
Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.
Avantaje
głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM205 Mikrowieża Classic
Data utilizării 2017-12-16
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM205 Mikrowieża Classic
Data utilizării 2017-12-16
ewa251
18/12/2013
Polska
Mały ale ma wielką moc:)
Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM205 Mikrowieża Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM205 Mikrowieża Classic
Viky
25/03/2017
România
Produs bun
O combina buna, un sunet bun, cu un design f placut. O recomand cu drag.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM205 Microsistem audio clasic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM205 Microsistem audio clasic