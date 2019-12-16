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Producție oprită

Microsistem audio clasic

MCM205/12

4.3

| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Obsedat de sunet

Sunetul de calitate vă stă la dispoziţie graţie microsistemului muzical clasic Philips. Redaţi muzica preferată în format MP3/WMA cu ajutorul USB Direct sau al Legăturii MP3. Boxe cu un design elegant pentru un aspect clasic, care nu se va demoda.

Vezi toate beneficiile

Relaxaţi-vă cu muzică excelentă

Obsedat de sunet

  • Uşă automată pentru CD

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

16/12/2019

Polska

Polska

Fajna wieża

Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.

Avantaje

głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM205 Mikrowieża Classic

Data utilizării 2017-12-16

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM205 Mikrowieża Classic

Data utilizării 2017-12-16

18/12/2013

Polska

Polska

Mały ale ma wielką moc:)

Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM205 Mikrowieża Classic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM205 Mikrowieża Classic

25/03/2017

România

România

Produs bun

O combina buna, un sunet bun, cu un design f placut. O recomand cu drag.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM205 Microsistem audio clasic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM205 Microsistem audio clasic

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