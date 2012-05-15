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Producție oprită

Sistem muzical micro clasic

MCM167/12

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Obsedat de sunet

Savuraţi un sunet fantastic graţie microsistemului muzical clasic Philips cu adevărat compact şi elegant. Bucuraţi-vă de melodiile preferate MP3-CD şi de redarea USB Direct, amplificate de puternicul Dynamic Bass Boost.

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Relaxaţi-vă cu muzică excelentă

Obsedat de sunet

  • 10W

  • Casetă

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Wieża jest ładna z wyglądu i posiada potrzebne funkcje.

Mini wieża ma kilka funkcji: możliwość słuchania płyt, radia oraz kaset - rajna rzecz dla tych, którzy posiadają je w swojej kolekcji.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM167 Mikrowieża Classic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM167 Mikrowieża Classic

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