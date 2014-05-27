Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
10W
Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Bart1
27/05/2014
Polska
Doskonaly produkt.
Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM166 Mikrowieża Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM166 Mikrowieża Classic
Jaroslav
01/09/2013
Česká republika
Dobré vlastnosti
Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM166 Klasický hudební mikrosystém
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM166 Klasický hudební mikrosystém