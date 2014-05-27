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Producție oprită

Microsistem audio clasic

MCM166/12

4.5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Obsedat de sunet
Savuraţi un sunet fantastic graţie microsistemului muzical clasic Philips cu adevărat compact şi elegant. Bucuraţi-vă de melodiile preferate MP3-CD şi de redarea USB Direct, amplificate de puternicul Dynamic Bass Boost.
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Relaxaţi-vă cu muzică excelentă

Obsedat de sunet

  • 10W

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

27/05/2014

Polska

Polska

Doskonaly produkt.

Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM166 Mikrowieża Classic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM166 Mikrowieża Classic

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobré vlastnosti

Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM166 Klasický hudební mikrosystém

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM166 Klasický hudební mikrosystém

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