ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Imagine primară

Producție oprită

Microsistem DVD compozit

MCD712/12

4.2

| (34) Recenzii

Obsedat de sunet

Experimentaţi sunetul la calitate cinematografică cu microsistemul cu componente şi DVD Philips. Conectaţi un dispozitiv compatibil cu USB pentru redare de fotografii şi muzică în format MP3/WMA cu un sunet excelent. Puteţi să vă bucuraţi de sunetul deosebit cu putere totală de ieşire 100 W RMS.

Vezi toate beneficiile

Relaxaţi-vă cu muzică şi filme excelente

Obsedat de sunet

  • 100 W

Încărcare automată CD

Uşa frontală automată adaugă mai multă complexitate la designul elegant al acestui sistem. Uşa elegantă, dar funcţională, care acoperă discul, glisează vertical în sus şi în jos într-o mişcare lină la atingerea unui buton, oricând doreşti să schimbi selecţia muzicală. Relaxează-te şi savurează performanţa audio dinamică în timp ce priveşti discul prin fereastra transparentă.

Funcţie Loudness pentru amplificarea sunetelor joase şi înalte

În spectrul acustic, frecvenţele joase şi cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensităţi scăzute. Activând funcţia Loudness, sunetele joase şi cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veţi percepe un sunet mai echilibrat şi mai uniform.

Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) şi Picture CD

Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) şi Picture CD

Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD şi CD disponibile pe piaţă. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) şi Picture CD - toate pot fi redate pe player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluţiei superioare. Cu asistenţa DivX® puteţi savura filme codate cu algoritmul DivX®. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvaţi fişiere video de dimensiuni mari, cum ar fi filme, trailere de filme şi videoclipuri muzicale, pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW şi discuri DVD.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.2

din 5

34

Recenzii

2

17/12/2013

Polska

Polska

BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

17/12/2013

Polska

Polska

Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.

Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

09/11/2013

Polska

Polska

wysoka jakość dźwięku....

Jak za tą cenę, to myślę że nie ma lepszego sprzętu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips