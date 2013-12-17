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Producție oprită
MCD712/12
Obsedat de sunet
Experimentaţi sunetul la calitate cinematografică cu microsistemul cu componente şi DVD Philips. Conectaţi un dispozitiv compatibil cu USB pentru redare de fotografii şi muzică în format MP3/WMA cu un sunet excelent. Puteţi să vă bucuraţi de sunetul deosebit cu putere totală de ieşire 100 W RMS.
100 W
Uşa frontală automată adaugă mai multă complexitate la designul elegant al acestui sistem. Uşa elegantă, dar funcţională, care acoperă discul, glisează vertical în sus şi în jos într-o mişcare lină la atingerea unui buton, oricând doreşti să schimbi selecţia muzicală. Relaxează-te şi savurează performanţa audio dinamică în timp ce priveşti discul prin fereastra transparentă.
În spectrul acustic, frecvenţele joase şi cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensităţi scăzute. Activând funcţia Loudness, sunetele joase şi cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veţi percepe un sunet mai echilibrat şi mai uniform.
Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD şi CD disponibile pe piaţă. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) şi Picture CD - toate pot fi redate pe player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluţiei superioare. Cu asistenţa DivX® puteţi savura filme codate cu algoritmul DivX®. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvaţi fişiere video de dimensiuni mari, cum ar fi filme, trailere de filme şi videoclipuri muzicale, pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW şi discuri DVD.
4.2
din 5
34
Recenzii
Bartguz
17/12/2013
Polska
BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
tomaszc
17/12/2013
Polska
Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.
Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
kuki1268
09/11/2013
Polska
wysoka jakość dźwięku....
Jak za tą cenę, to myślę że nie ma lepszego sprzętu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD