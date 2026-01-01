Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) şi Picture CD

Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD şi CD disponibile pe piaţă. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) şi Picture CD - toate pot fi redate pe player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluţiei superioare. Cu asistenţa DivX® puteţi savura filme codate cu algoritmul DivX®. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvaţi fişiere video de dimensiuni mari, cum ar fi filme, trailere de filme şi videoclipuri muzicale, pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW şi discuri DVD.