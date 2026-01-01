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Producție oprită
MCD388/12
Subwoofer wireless
montare pe perete
Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD şi CD disponibile pe piaţă. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) şi Picture CD - toate pot fi redate pe player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluţiei superioare. Cu asistenţa DivX® puteţi savura filme codate cu algoritmul DivX®. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvaţi fişiere video de dimensiuni mari, cum ar fi filme, trailere de filme şi videoclipuri muzicale, pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW şi discuri DVD.
Subwooferul digital wireless este optimizat pentru a reproduce frecvenţele joase. Rezultatul este o reproducere puternică a basului profund cu minimum de distorsiuni.
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.
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