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  • Obsedat de sunet
  • Obsedat de sunet
  • Obsedat de sunet
  • Obsedat de sunet
  • Obsedat de sunet
  • Obsedat de sunet
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  • Obsedat de sunet
  • Obsedat de sunet
  • Obsedat de sunet
  • Obsedat de sunet
  • Obsedat de sunet

Producție oprită

Microsistem DVD subţire

MCD388/12

Obsedat de sunet
Experimentaţi sunetul şi imaginea într-un mod inedit cu microsistemul DVD rafinat Philips cu posibilitate de montare pe perete. Redare de pe surse multiple. Full High-Definition Multimedia Interface (HDMI) produce imagini mai precise.
Vezi toate beneficiile

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Obsedat de sunet

  • Subwoofer wireless

  • montare pe perete

Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) şi Picture CD

Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) şi Picture CD

Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD şi CD disponibile pe piaţă. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) şi Picture CD - toate pot fi redate pe player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluţiei superioare. Cu asistenţa DivX® puteţi savura filme codate cu algoritmul DivX®. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvaţi fişiere video de dimensiuni mari, cum ar fi filme, trailere de filme şi videoclipuri muzicale, pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW şi discuri DVD.

Subwoofer digital wireless pentru bas puternic

Subwoofer digital wireless pentru bas puternic

Subwooferul digital wireless este optimizat pentru a reproduce frecvenţele joase. Rezultatul este o reproducere puternică a basului profund cu minimum de distorsiuni.

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Specificaţii tehnice

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