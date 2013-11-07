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Producție oprită
MCD183/12
Obsedat de sunet
Sunetul cinematografic ce umple camera este garantat cu microsistemul cu componente şi DVD Philips. Sistemul de boxe cu o putere totală de 100 W RMS vă permite să simţiţi fiecare efect acustic. Este dotat de asemenea cu USB Direct pentru redare de fotografii şi muzică.
100 W
subwoofer
Multe ceasuri cu alarmă dispun de o varietate de alarme. Acest radio cu ceas Philips vă trezeşte în sunetele radioului sau ale soneriei. Timerul cu funcţie Sleep vă permite să programaţi muzica pentru a coincide cu timpul până adormiţi în mod normal. Indiferent ce doriţi de la un ceas cu alarmă, fie că este o sonerie matinală care produce un ton stabil, fie că doriţi să ascultaţi muzica favorită când mergeţi la culcare, acest radio cu ceas are toate calităţile.
Scanarea progresivă dublează rezoluţia verticală a imaginii pentru claritate semnificativ îmbunătăţită. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în acelaşi timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluţie maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.
Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veţi avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spaţiale reale.
3.6
din 5
11
Recenzii
NiccaVonDee
07/11/2013
Polska
jest niezastąpiony,
jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Marek1979
20/05/2012
Polska
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Gary
25/04/2017
Česká republika
Cumpărător verificat
Tento výrobek je naprosto vyhovující
Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.