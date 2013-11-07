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Producție oprită

Microsistem DVD compozit

MCD183/12

3.6

| (11) Recenzii

Obsedat de sunet

Sunetul cinematografic ce umple camera este garantat cu microsistemul cu componente şi DVD Philips. Sistemul de boxe cu o putere totală de 100 W RMS vă permite să simţiţi fiecare efect acustic. Este dotat de asemenea cu USB Direct pentru redare de fotografii şi muzică.

Vezi toate beneficiile

Relaxaţi-vă cu muzică şi filme excelente

Obsedat de sunet

  • 100 W

  • subwoofer

Funcţiile timer cu funcţie Sleep şi Wake-Up

Funcţiile timer cu funcţie Sleep şi Wake-Up

Multe ceasuri cu alarmă dispun de o varietate de alarme. Acest radio cu ceas Philips vă trezeşte în sunetele radioului sau ale soneriei. Timerul cu funcţie Sleep vă permite să programaţi muzica pentru a coincide cu timpul până adormiţi în mod normal. Indiferent ce doriţi de la un ceas cu alarmă, fie că este o sonerie matinală care produce un ton stabil, fie că doriţi să ascultaţi muzica favorită când mergeţi la culcare, acest radio cu ceas are toate calităţile.

Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calităţii imaginii

Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calităţii imaginii

Scanarea progresivă dublează rezoluţia verticală a imaginii pentru claritate semnificativ îmbunătăţită. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în acelaşi timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluţie maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală

Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veţi avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spaţiale reale.

Specificaţii tehnice

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3.6

din 5

11

Recenzii

3

07/11/2013

Polska

Polska

jest niezastąpiony,

jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2012

Polska

Polska

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

25/04/2017

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Tento výrobek je naprosto vyhovující

Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

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