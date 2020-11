Extensibilă pentru toate vehiculele

Lampa pentru capotă Philips CBH52 are un suport care poate fi extins de la 1,1 la 2,08 metri, permițând utilizarea sa într-o multe locații diferite. Indiferent că e fixată sub capota, plafonul sau hayonul oricărui autoturism, furgonetă sau camion, această lampă are flexibilitatea de care ai nevoie.