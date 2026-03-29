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Avance Collection Accesorii grilă de tăiat cuburi

Producție oprită

Asistență

Avance CollectionAccesorii grilă de tăiat cuburi

HR7968/90

Avance Collection Accesorii grilă de tăiat cuburi

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Cu două dimensiuni de cuburi şi o dimensiune de triunghi, aceste accesorii pentru grilă adaugă şi mai multă distracţie tăietorului tău în cuburi Philips Avance. Bucură-te de o salată Oliver perfectă în orice dimensiune sau formă.

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  • 29 March 2026