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Avance Collection Accesorii grilă de tăiat cuburi
Producție oprită
Asistență
HR7968/90
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Cu două dimensiuni de cuburi şi o dimensiune de triunghi, aceste accesorii pentru grilă adaugă şi mai multă distracţie tăietorului tău în cuburi Philips Avance. Bucură-te de o salată Oliver perfectă în orice dimensiune sau formă.