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Producție oprită

HR1560/80

HR1560/80

4

| (6) Recenzii | 83% recomandă acest produs

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4.0

din 5

6

Recenzii

83%

recomandă acest produs

2
1

07/05/2019

România

România

Un mixer ff bun

Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

13/07/2018

România

România

Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!

Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

11/03/2017

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Udany zakup

Kupiłem dla mamy. Bardzo sobie chwali. Jedyna wada to troszkę słabe mieszadełka do ciasta.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne

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