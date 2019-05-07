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Producție oprită
4.0
din 5
6
Recenzii
83%
recomandă acest produs
RoxanaAlyssa
07/05/2019
România
Un mixer ff bun
Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Ele86
13/07/2018
România
Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!
Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Matemistrz
11/03/2017
Polska
Cumpărător verificat
Udany zakup
Kupiłem dla mamy. Bardzo sobie chwali. Jedyna wada to troszkę słabe mieszadełka do ciasta.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1560/40 Miksery ręczne