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Hrană sănătoasă, obţinută mai uşor
Blenderul Philips cu motor de 250 W şi sistem de tăiere vă ajută să preparaţi supele, piureurile şi shake-urile perfecte.
4.4
din 5
46
Recenzii
86%
recomandă acest produs
stefan2803
20/07/2020
România
Recomand
foarte bun ca produs,550 w isi fac treaba bine, il folosim pentru a blendui mancarea bebelusului si este perfect. Il poti folosi de exemplu si pentru a toca rosiile pentru bulion sau alte tipuri de legume .
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână
Carmen50
20/06/2019
România
Un produs util si practic.
Este un produs foarte util in activitatile din bucatarie, practic si usor de utilizat. Este eficient, se instaleaza repede, se intretine usor si se curata repede.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână
Valentin88
07/05/2019
România
Foarte util si elegant
Acest produs este foarte util in orice bucatarie. Accesoriile diferite pot satisface pana si pe cel mai pretentios bucatar asigurand procese precum tocare, omogenizare, mixare. Butoanele cauciucate intretin o apasare ferma pe butonul de functionare. Puterea motorului este suficienta pentru fiecare componenta asociata.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1627/00 Mixer de mână
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1627/00 Mixer de mână