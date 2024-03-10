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Mixer de mână

Producție oprită

Asistență

Mixer de mână

HR1351

Mixer de mână

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

User Manual Philips

  • PDF fişier, 2 MB
  • 10 March 2024

Blenderul Philips cu motor de 250 W şi sistem de tăiere vă ajută să preparaţi supele, piureurile şi shake-urile perfecte.

  • PDF fişier
  • 31 March 2024

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