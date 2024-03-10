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Informații de legalitate
Mixer de mână
Producție oprită
Asistență
HR1351
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User Manual Philips
Blenderul Philips cu motor de 250 W şi sistem de tăiere vă ajută să preparaţi supele, piureurile şi shake-urile perfecte.
Toate (4)
Ingredientele tari pot deteriora blenderul de mână Philips?
Pot zdrobi cuburi de gheaţă cu blenderul de mână Philips?
Pot zdrobi cuburi de gheaţă cu tocătorul Philips?
Cum se curăţă bara blenderului de mână Philips
Blenderul de mână Philips nu amestecă aşa cum ar trebui