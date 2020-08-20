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Rezultate profesionale oriunde
Uscătorul de păr SalonDry Travel de 2000 W are tot ce aveţi nevoie pentru a obţine rezultatele profesionale dorite, oriunde aţi merge.
2000 W
Pliabil(e)
Tensiune dublă
Acest uscător de păr profesional de 2000 W creează un debit de aer puternic. Combinaţia rezultată de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.
Uscare delicată cu 2 setări flexibile de viteză
O funcţie profesională absolut necesară pentru aparatele de coafat. Butonul Cool Shot asigură un flux intens de aer rece. Acesta este utilizat după coafare, pentru finisarea şi fixarea coafurii.
5.0
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
zulana
20/08/2020
Україна
Фен, просто супер!
Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.
Avantaje
так, дуже надійний
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Data utilizării 2018-08-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Data utilizării 2018-08-20
vanya_24
18/06/2020
България
Много съм доволна.
Харесвам всичко. Бих го препоръчала на всички мои приятели и роднини.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване
Tash
15/11/2019
Україна
Замечательный дорожный фен!
Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer