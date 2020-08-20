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Producție oprită

SalonDry TravelUscător de păr pentru călătorii

HP4829/00

5

| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Rezultate profesionale oriunde

Uscătorul de păr SalonDry Travel de 2000 W are tot ce aveţi nevoie pentru a obţine rezultatele profesionale dorite, oriunde aţi merge.

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Uscător de păr SalonDry Travel

Rezultate profesionale oriunde

  • 2000 W

  • Pliabil(e)

  • Tensiune dublă

Profesional 2000 W pentru volum perfect

Profesional 2000 W pentru volum perfect

Acest uscător de păr profesional de 2000 W creează un debit de aer puternic. Combinaţia rezultată de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.

2 setări flexibile de viteză pentru uscare delicată

2 setări flexibile de viteză pentru uscare delicată

Uscare delicată cu 2 setări flexibile de viteză

Jetul de aer rece îţi fixează coafura

Jetul de aer rece îţi fixează coafura

O funcţie profesională absolut necesară pentru aparatele de coafat. Butonul Cool Shot asigură un flux intens de aer rece. Acesta este utilizat după coafare, pentru finisarea şi fixarea coafurii.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Фен, просто супер!

Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.

Avantaje

так, дуже надійний

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Data utilizării 2018-08-20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Data utilizării 2018-08-20

18/06/2020

България

България

Много съм доволна.

Харесвам всичко. Бих го препоръчала на всички мои приятели и роднини.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване

15/11/2019

Україна

Україна

Замечательный дорожный фен!

Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

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