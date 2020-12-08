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Producție oprită
Sticlă foarte rezistentă, durabilă
Primul fierbător din sticlă de la Philips combinat cu material din oţel inoxidabil îţi oferă o calitate extrem de robustă şi de lungă durată. Indicaţia ceaşcă cu ceaşcă îţi permite să fierbi exact ce ai nevoie şi, prin urmare, să contribui la un mediu mai bun.
1,5 l, 2200 W
Sticlă SCHOTT DURAN®
Indicator nivel apă
Capac cu resort
Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.
Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când este gata
Lampa elegantă încorporată în comutatorul pornit/oprit indică dacă fierbătorul este pornit.
4.9
din 5
14
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Varjom
08/12/2020
Magyarország
Premium érzet, reális ár
Végre egy olyan vizforraló ami nem a kollégiumi szobák hangulatát adja. A fém és üveg kombinációja elegáns luxus érzetet ad. Könnyű tisztán tartani és takarítani (meg vizkoteleníteni is). Abszolút ajánlom
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9342/01 Vízforraló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9342/01 Vízforraló
Laral
26/09/2019
Magyarország
Gyors, könnyen tisztítható.
Gyors, könnyen tisztítható. Passzol a többi konyhai készülékhez.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9342/01 Vízforraló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9342/01 Vízforraló
fok80
06/01/2018
Magyarország
Minőségi termék, ajánlom!
Fő szempont volt, hogy ne legyen műanyag a palást. Mivel az elődje is Philips volt, ezért egyszerű volt a döntés. Az üveg és az acél felmelegszik használat közben, de a fedél és a fogantyú műanyag, így rögtön lehet újratölteni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9342/01 Vízforraló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9342/01 Vízforraló