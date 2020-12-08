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Informații de legalitate

  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă
  • Sticlă foarte rezistentă, durabilă

Producție oprită

Avance CollectionFierbător

HD9342/01

4.9

| (14) Recenzii | 93% recomandă acest produs

Sticlă foarte rezistentă, durabilă

Primul fierbător din sticlă de la Philips combinat cu material din oţel inoxidabil îţi oferă o calitate extrem de robustă şi de lungă durată. Indicaţia ceaşcă cu ceaşcă îţi permite să fierbi exact ce ai nevoie şi, prin urmare, să contribui la un mediu mai bun.

Vezi toate beneficiile

Sticlă foarte rezistentă, durabilă

  • 1,5 l, 2200 W

  • Sticlă SCHOTT DURAN®

  • Indicator nivel apă

  • Capac cu resort

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.

Sistem de siguranţă multiplă

Sistem de siguranţă multiplă

Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când este gata

Lampa de control indică dacă fierbătorul este pornit

Lampa de control indică dacă fierbătorul este pornit

Lampa elegantă încorporată în comutatorul pornit/oprit indică dacă fierbătorul este pornit.

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

14

Recenzii

93%

recomandă acest produs

4
2
1

08/12/2020

Magyarország

Magyarország

Premium érzet, reális ár

Végre egy olyan vizforraló ami nem a kollégiumi szobák hangulatát adja. A fém és üveg kombinációja elegáns luxus érzetet ad. Könnyű tisztán tartani és takarítani (meg vizkoteleníteni is). Abszolút ajánlom

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9342/01 Vízforraló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9342/01 Vízforraló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Gyors, könnyen tisztítható.

Gyors, könnyen tisztítható. Passzol a többi konyhai készülékhez.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9342/01 Vízforraló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9342/01 Vízforraló

06/01/2018

Magyarország

Magyarország

Minőségi termék, ajánlom!

Fő szempont volt, hogy ne legyen műanyag a palást. Mivel az elődje is Philips volt, ezért egyszerű volt a döntés. Az üveg és az acél felmelegszik használat közben, de a fedél és a fogantyú műanyag, így rögtön lehet újratölteni.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9342/01 Vízforraló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Avance Collection HD9342/01 Vízforraló

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