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  • Proiectat să dureze
  • Proiectat să dureze

Producție oprită

Fierbător

HD9322/81

4.7
| (14) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Proiectat să dureze
Fierbătorul electric, metalic şi elegant, de culoarea titanului, fabricat din oţel inoxidabil şi cu tehnologie de comandă a temperaturii concepută în Marea Britanie, este sigur şi durabil
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Conceput pentru o durată lungă de viaţă

Proiectat să dureze

  • 1,7 litri

  • 2200 W

  • Din metal de culoarea titanului

Fabricat din oţel inoxidabil, sigur şi rezistent

Fabricat din oţel inoxidabil, sigur şi rezistent

Fierbător metalic durabil şi elegant, fabricat din oţel inoxidabil, conceput pentru o durată lungă de viaţă.

Tehnologie de comandă a fierbătorului concepută în Marea Britanie, sigură şi fiabilă

Tehnologie de comandă a fierbătorului concepută în Marea Britanie, sigură şi fiabilă

Tehnologie de comandă a fierbătorului concepută în Marea Britanie, sigură şi fiabilă.

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Elementul de oţel inoxidabil ascuns asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

14

Recenzii

93%

recomandă acest produs

2
1

12/02/2017

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun

Gura putea fi un putin mai larga, tine apa calda foarte mult timp

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9322/82 Fierbător

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9322/82 Fierbător

03/01/2019

Magyarország

Magyarország

Praktikus használat, esztétikus kivitel

Nagyon kedvelem ezt a vízforralót. Esztétikus kivitelű, a használata is igen praktikus. A fedél nyitása nagyon kényelmes, biztonságos, ami miatt, valamint a műanyag részek megfelelő mérete és elhelyezkedése miatt még véletlenül se érek a melegítés során átforrósodott részekhez. Megfelelő (elegendő) mennyiségű víz forralható vele. Szóval: Non plus ultra!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9321/20 Vízforraló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9321/20 Vízforraló

23/08/2018

Polska

Polska

Mercedes wśród czajników

Piękny wygląd- jest wręcz ozdobą kuchni. Ergonomiczny uchwyt- nawet niepełnosprawny radzi sobie z nalewaniem wody. Stabilna podstawa, porządna jakość wykonania. Bardzo polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9322/40 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD9322/40 Czajnik

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