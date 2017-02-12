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Producție oprită
1,7 litri
2200 W
Din metal de culoarea titanului
Fierbător metalic durabil şi elegant, fabricat din oţel inoxidabil, conceput pentru o durată lungă de viaţă.
Tehnologie de comandă a fierbătorului concepută în Marea Britanie, sigură şi fiabilă.
Elementul de oţel inoxidabil ascuns asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.
4.7
din 5
14
Recenzii
93%
recomandă acest produs
cayenne9999
12/02/2017
România
Cumpărător verificat
Foarte bun
Gura putea fi un putin mai larga, tine apa calda foarte mult timp
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9322/82 Fierbător
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9322/82 Fierbător
Bukesz
03/01/2019
Magyarország
Praktikus használat, esztétikus kivitel
Nagyon kedvelem ezt a vízforralót. Esztétikus kivitelű, a használata is igen praktikus. A fedél nyitása nagyon kényelmes, biztonságos, ami miatt, valamint a műanyag részek megfelelő mérete és elhelyezkedése miatt még véletlenül se érek a melegítés során átforrósodott részekhez. Megfelelő (elegendő) mennyiségű víz forralható vele. Szóval: Non plus ultra!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9321/20 Vízforraló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9321/20 Vízforraló
Katarzyna11
23/08/2018
Polska
Mercedes wśród czajników
Piękny wygląd- jest wręcz ozdobą kuchni. Ergonomiczny uchwyt- nawet niepełnosprawny radzi sobie z nalewaniem wody. Stabilna podstawa, porządna jakość wykonania. Bardzo polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9322/40 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HD9322/40 Czajnik