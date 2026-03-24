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Informații de legalitate
Seria 3000 Fierbător din plastic
Producție oprită
Asistență
HD9318/70
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EU Declaration of Conformity - English (US)
D000880739 DFU HD9318 EU9 online_V2
Toate (2)
Pot utiliza fierbătorul Philips fără filtrul anticalcar?
Cum se curăţă filtrul anticalcar al fierbătorului meu Philips
ANSAMBLU FILTRU ALB
BAZĂ ALBĂ
Fierbătorul Philips nu porneşte