ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
  • Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt

Producție oprită

Seria 3000Fierbător din plastic

HD9318/70

4.7
| (100) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt
Noul fierbător din plastic de la Philips, cu capacitate de 1,7 l, cu deschidere automată a capacului şi cu indicator luminos îţi oferă oportunitatea de a-ţi pregăti băutura preferată cât ai clipi din ochi.
Vezi toate beneficiile

Capacitate de 1,7 l pentru întreaga familie, perfectă pentru toţi

Savurează băuturi fierbinţi într-un timp foarte scurt

  • 1,7 l

  • Capac cu resort

  • Indicator luminos

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă

Un element de încălzire ascuns din oţel inoxidabil asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.

Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol

Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol

Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când apa este gata.

LED de control indică dacă fierbătorul este pornit

LED de control indică dacă fierbătorul este pornit

LED-ul indicator, elegant, încorporat în comutatorul de pornire/oprire, se aprinde când fierbătorul este pornit.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.7

din 5

100

Recenzii

93%

recomandă acest produs

01/05/2025

Magyarország

Magyarország

Ajánlom ezt a terméket.

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Egy öttagú családnak tökéletes választás. Nagyon gyors teljesítményű. Könnyen használható, trendi. Bármely korosztály biztonsággal használhatja. Tisztíthatóság szempontjából is megfelelő.

Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Vízforraló – 1,7 liter, családi méret, fekete

Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Vízforraló – 1,7 liter, családi méret, fekete

22/04/2025

Magyarország

Magyarország

Praktikus gyors

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Új konyhai kedvencem a Philips 3000 Series HD9318/20 vízforraló. Nemcsak jól néz ki letisztult, rozsdamentes acél kivitelével, hanem elképesztően gyorsan is forralja a vizet – akár egy bögre teához, akár egy nagyobb adaghoz. A 1,7 literes kapacitása pont ideális, ha vendégek jönnek, de egy reggeli kávéhoz is tökéletes. Ami különösen tetszik benne, az a lapos fűtőelem, ami miatt gyorsan felmelegszik, és könnyen tisztítható. A mikroszűrős vízkőszűrő is hasznos extra, mert így mindig tisztább vizet kapok, és kevésbé vízkövesedik. A 360°-os talp miatt pedig bármilyen szögből könnyedén visszatehető a helyére, ami apróságnak tűnik, de nagyon praktikus. A fedél finoman nyílik, nem fröcsköl, és a vízszintjelző is jól látható. Nekem fontos a biztonság is – automatikusan kikapcsol, ha felforrt a víz vagy ha nincs benne elég víz, így nem kell mindig rajta tartani a szemem. Összességében megbízható, gyors, és elegáns – pontosan azt tudja, amit elvárok egy jó vízforralótól. Ajánlom mindenkinek ☺️

Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Vízforraló – 1,7 liter, családi méret, fekete

Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Vízforraló – 1,7 liter, családi méret, fekete

18/04/2025

Magyarország

Magyarország

Minimalista dizájn, 1,7 literes családi kapacitás,

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Ez a vízforraló azóta az egyik kedvenc konyhai eszközöm, amióta megérkezett. A letisztult, minimalista dizájn tökéletesen illik a konyhába, miközben a 1,7 literes kapacitás a közös családi reggeliket is gördülékennyé teszi. Az ár-érték arány kiváló: masszív anyaghasználat, mégsem megfizethetetlen. Használata gyerekjáték, egy gombnyomásra forr a víz, és a széles nyílásnak köszönhetően a tisztítása is gyors és egyszerű.

Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Vízforraló – 1,7 liter, családi méret, fekete

Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Vízforraló – 1,7 liter, családi méret, fekete

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips