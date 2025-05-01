[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Új konyhai kedvencem a Philips 3000 Series HD9318/20 vízforraló. Nemcsak jól néz ki letisztult, rozsdamentes acél kivitelével, hanem elképesztően gyorsan is forralja a vizet – akár egy bögre teához, akár egy nagyobb adaghoz. A 1,7 literes kapacitása pont ideális, ha vendégek jönnek, de egy reggeli kávéhoz is tökéletes. Ami különösen tetszik benne, az a lapos fűtőelem, ami miatt gyorsan felmelegszik, és könnyen tisztítható. A mikroszűrős vízkőszűrő is hasznos extra, mert így mindig tisztább vizet kapok, és kevésbé vízkövesedik. A 360°-os talp miatt pedig bármilyen szögből könnyedén visszatehető a helyére, ami apróságnak tűnik, de nagyon praktikus. A fedél finoman nyílik, nem fröcsköl, és a vízszintjelző is jól látható. Nekem fontos a biztonság is – automatikusan kikapcsol, ha felforrt a víz vagy ha nincs benne elég víz, így nem kell mindig rajta tartani a szemem. Összességében megbízható, gyors, és elegáns – pontosan azt tudja, amit elvárok egy jó vízforralótól. Ajánlom mindenkinek ☺️