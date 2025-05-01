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Producție oprită
1,7 l
Capac cu resort
Indicator luminos
Un element de încălzire ascuns din oţel inoxidabil asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.
Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când apa este gata.
LED-ul indicator, elegant, încorporat în comutatorul de pornire/oprire, se aprinde când fierbătorul este pornit.
4.7
din 5
100
Recenzii
93%
recomandă acest produs
zsanimami_4912
01/05/2025
Magyarország
Ajánlom ezt a terméket.
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Egy öttagú családnak tökéletes választás. Nagyon gyors teljesítményű. Könnyen használható, trendi. Bármely korosztály biztonsággal használhatja. Tisztíthatóság szempontjából is megfelelő.
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Vízforraló – 1,7 liter, családi méret, fekete
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Vízforraló – 1,7 liter, családi méret, fekete
rekas10_5249
22/04/2025
Magyarország
Praktikus gyors
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Új konyhai kedvencem a Philips 3000 Series HD9318/20 vízforraló. Nemcsak jól néz ki letisztult, rozsdamentes acél kivitelével, hanem elképesztően gyorsan is forralja a vizet – akár egy bögre teához, akár egy nagyobb adaghoz. A 1,7 literes kapacitása pont ideális, ha vendégek jönnek, de egy reggeli kávéhoz is tökéletes. Ami különösen tetszik benne, az a lapos fűtőelem, ami miatt gyorsan felmelegszik, és könnyen tisztítható. A mikroszűrős vízkőszűrő is hasznos extra, mert így mindig tisztább vizet kapok, és kevésbé vízkövesedik. A 360°-os talp miatt pedig bármilyen szögből könnyedén visszatehető a helyére, ami apróságnak tűnik, de nagyon praktikus. A fedél finoman nyílik, nem fröcsköl, és a vízszintjelző is jól látható. Nekem fontos a biztonság is – automatikusan kikapcsol, ha felforrt a víz vagy ha nincs benne elég víz, így nem kell mindig rajta tartani a szemem. Összességében megbízható, gyors, és elegáns – pontosan azt tudja, amit elvárok egy jó vízforralótól. Ajánlom mindenkinek ☺️
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Vízforraló – 1,7 liter, családi méret, fekete
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Vízforraló – 1,7 liter, családi méret, fekete
abigelv_665
18/04/2025
Magyarország
Minimalista dizájn, 1,7 literes családi kapacitás,
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Ez a vízforraló azóta az egyik kedvenc konyhai eszközöm, amióta megérkezett. A letisztult, minimalista dizájn tökéletesen illik a konyhába, miközben a 1,7 literes kapacitás a közös családi reggeliket is gördülékennyé teszi. Az ár-érték arány kiváló: masszív anyaghasználat, mégsem megfizethetetlen. Használata gyerekjáték, egy gombnyomásra forr a víz, és a széles nyílásnak köszönhetően a tisztítása is gyors és egyszerű.
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Vízforraló – 1,7 liter, családi méret, fekete
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 HD9318/20 Vízforraló – 1,7 liter, családi méret, fekete